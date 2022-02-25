Международный олимпийский комитет (МОК) призвал различные международные спортивные федерации перенести или отменить все спортивные соревнования на территории России и Белоруссии.

Заявление появилось на официальном сайте МОК.

«Необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов», — отмечают в МОК, подчёркивая, что сам комитет не планирует проведения никаких мероприятий в указанных странах.

Отметим, ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22 был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж. Игра должна была пройти на «Газпром-Арене» 28 мая 2022 года, в итоге матч примет стадион «Стад де Франс».