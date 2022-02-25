Международный олимпийский комитет выступил с призванием лишить сборную России государственного флага и гимна на всех международных соревнованиях.

Информация об этом содержится в заявлении на официальном сайте организации.

«Исполком МОК призывает не вывешивать государственные флаги России или Белоруссии и не исполнять гимны этих стран на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций WADA в отношении России», — говорится в заявлении комитета.

Также ранее МОК призвал международные спортивные федерации перенести или отменить соревнования, проходящие в России.

На крупных стартах — чемпионатах мира и Олимпийских играх — сборной России нельзя было использовать флаг и гимн до декабря 2022 года в связи с санкциями WADA.