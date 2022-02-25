Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об игре команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Встреча завершилась со счётом 0:0, «Зенит» покинул розыгрыш турнира после этой встречи.

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС. По словам гендиректора клуба, главная вещь — это то, что обе команды показали хороший футбол, продемонстрировали то, чем всем нравится этот вид спорта.

«Конечно, очень обидно, что не удалось выиграть… Но команда показала, что может конкурировать с одним из ведущих испанских клубов, который идёт на третьем месте в чемпионате», — подчеркнул Медведев, выразив надежду на то, что «Бетис» в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, в первом матче «Бетис» победил «Зенит» со счётом 3:2, эта победа и вывела испанцев в 1/8 финала ЛЕ.