Финский волейбольный тренер Туомас Саммельвуо официально покинул санкт-петербургский «Зенит». На должности главного тренера команды он пробыл с 2019 года.

Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба. Причиной для ухода из команды стало собственное желание тренера, который хотел бы сосредоточиться на работе с мужской сборной России по волейболу. С 2019 года Саммельвуо совмещал эти две должности.

В августе-сентябре 2022 года Россия должна принять мужской чемпионат мира по волейболу.

Под руководством Саммельвуо «Зенит» проиграл в финала трёх турниров в сезоне-2020/21: чемпионата России, Кубка ЕКВ и Кубка России. На момент ухода Саммельвуо из клуба «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.