Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача и сумел выйти в финал турнира АТР в Дубае.

Игра прошла на центральном корте теннисного комплекса «Дубай Дьюти Фри» и продлилась три сета. Счёт по партиям — 3:6, 7:5, 7:6 в пользу Рублёва. В третьем сете на тай-брейке Рублёв вырвал победу со счётом 7:5. Спортсменам пришлось провести на корте около двух с половиной часов.

Хуркач 25 раз подал навылет, а также совершил в этой встрече одну двойную ошибку. На счету Рублёва 9 эйсов в этом матче, а также две двойных ошибки.

В финале турнира АТР в Дубае россиянин встретится с победителем параллельного полуфинала, в котором сыграют чешский теннисист Иржи Веселы и канадец Денис Шаповалов.