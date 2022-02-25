Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали победителями соревнований в танцах на льду в рамках Финала Кубка России сезона-2021/22.

Пара из Петербурга, представляющая местную СШОР по фигурному катанию, выиграла как ритм-танец, так и произвольный танец, набрав в результате 170,10 балла.

На втором месте расположились фигуристы, представляющие Московскую области и УОР №1 — Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов. Спортсмены набрали 167,01 балла, заняв второе место и в ритм-танце, и в произвольном танце.

На третьей строчке оказались Влада Павленина и Александр Алексанян, они представляют Москву и Свердловскую область (СК «Мегаспорт и СШ «Юность»). Итоговые результаты пары — 158,55 балла, у них третье место в ритм-танце и в произвольном танце.