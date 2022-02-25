Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев выступил против войны.

После окончания полуфинального матча на турнире АТР в Дубае, ОАЭ, где Рублёв одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем, теннисист подошёл к камере и написал маркером на ней слова «Не надо войны, пожалуйста».

Игра Рублева и Хуркача продолжалась почти два с половиной часа и заняла три сета. В решающем третьем сете теннисисты определили победителя матча на тай-брейке: Рублеву удалось вырвать матч, выиграв со счетом 7:5. В финале турнира АТР в Дубае соперником Андрея Рублева станет победитель матча между канадцем Денисом Шаповаловым и представителем Чехии Иржи Веселы.