Бразильский экс-футболист, легенда мирового спорта Пеле оставил в своём «Инстаграме» сообщение с выступлением против войны.

В аккаунте Пеле разместил своё фото и текст, посвящённый текущей политической ситуации в мире.

«Годы идут, но мало что изменилось с моего детства. Трагедии, которые мы пережили, должны были научить нас, что необходим мир во всем мире», — написал Пеле, отметив, что сейчас он полагается на Бога.

«Хочу выразить свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога о мире, чтобы свобода и любовь одержали победу», – написал легендарный бразильский футболист.

Пеле является единственным футболистом в мире, которому удалось трижды выиграть чемпионат мира в качестве игрока. Это произошло в 1958-м, 1964-м и 1970-м годах.