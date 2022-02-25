Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе показала болельщикам букеты цветов и подарки, полученные ко дню рождения.

Вчера, 24 февраля, заслуженному тренеру России исполнилось 48 лет.

В своем «Инстаграме» Тутберидзе выложила видео, на котором продемонстрировала букеты, а также большие связки шаров, которые ей подарили на праздник. «Спасибо огромное», — написала тренер.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Пекине две ученицы группы Этери Тутберидзе стали олимпийскими чемпионками — Камила Валиева взяла золото Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, Анна Щербакова выиграла золото в личных соревнованиях у девушек. Серебряную медаль в соревнованиях девушек завоевала еще одна ученица Тутберидзе — Александра Трусова, выполнившая пять четверных прыжков в произвольной программе.