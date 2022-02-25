Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» был официально перенесён из Сочи в Москву.

Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Сообщается, что перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами. Изначально турнир должен был пройти с 5 по 7 марта на арене «Айсберг» в Сочи», но соревнования перенесли на ледовую арену ЦСКА (ЗИЛ) в Москве. Выступления состоятся 6 и 7 марта. Начало выступлений назначено на 17:30 по московскому времени.

Также в ФФККР заявили, что показательные выступления с участием фигуристов олимпийской сборной России в «Мегаспорте», запланированные на 8 марта, пройдут согласно расписанию — начало назначено на 18:00 по московскому времени.