Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на многочисленные переносы соревнований из России.

Слова Губерниева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга? Сейчас важнее другое – абсолютно политическое решение МОК последних часов», — отметил комментатор, подчеркнув, что происходящее — это политизированная история и коллективная ответственность людей, которые готовятся к соревнованиям.

«Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем. Речь же не идет о том, чтобы отнимать ЧМ по волейболу, который проходит раз в четыре года, этапы Кубка», — отметил Губерниев, добавив, что ЧМ-2022 по волейболу не отменяют, поскольку на организации турнира завязано много денег.

«Формула-1» понятно. Желающих много. Опять какая-то ерунда. Сил нашим спортсменам! Будем поддерживать российский спорт по-прежнему страстно», – заключил комментатор «Матч ТВ».