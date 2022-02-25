Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев высказался после неудачного выступления в рамках финала Кубка России в Саранске. Фигурист занял 4-е место, сделав несколько бабочек и допустив падение в произвольной программе.

По словам Алиева, промолчать в такой ситуации — это самое простое.

«Я хочу сказать одно, как рад , что для меня это закончилось. Можете меня считать слабым и никчёмным, наверное это даже будет справедливо», — отметил Алиев, добавив, что он не оправдал ни своих надежд, ни надежд штаба и ему стыдно, что так кататься нельзя даже во дворе с друзьями.

«Я не скажу, что в этом сезоне целенаправленно отдал судьбу в чужие руки. Нет… Я просто не пользовался ни своими возможностями, да ничем практически. Каждый старт лотерея…», — подчеркнул Алиев, добавив, что не было такого старта, чтобы он себя ощущал, как ему хотелось.

«Я не жалуюсь и не хочу, чтобы мой комментарий расценивали так , будто я выжимаю из себя. Я просто этим всем хочу сказать, это спорт и самое главное, это жизнь. Пока она меня кладёт на лопатки…», — написал Алиев, поблагодарив команду и тех людей, которые искренне разделяют его путь и его карьеру.