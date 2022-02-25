Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти рассказали о большом числе угроз, которые поступают в адрес российского лыжника Александра Большунова в связи с событиями на Украине.

Слова коммерческого директора Лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекку Юппи цитирует издание Aftonbladet.

«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о таких мероприятиях, проводимых в присутствии российских спортсменов», — отметил Юппи, добавив, что тон был истолкован как резкий и угрожающий, в связи с чем организаторы принимают соответствующие действия.

Напомним, соревнования в рамках этапа Кубка мира в финском Лахти будут проходить с 26 по 27 февраля. Сборная России уже прибыла на место проведения гонок.