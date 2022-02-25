Японский фигурист Сота Ямамото выиграл короткую программу в соревнованиях мужчин-одиночников на турнире Challenge Cup в Нидерландах.

Результат Ямамото — 90,25 балла. В прокате он исполнил четверной сальхов, тройной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа, набрав за технику более 50 баллов.

На втором месте располагается представитель США Илья Малинин, он набрал 84,55 балла за свой прокат. Фигурист решил обойтись без четверных прыжков и исполнил каскад из тройных лутца и тулупа, тройной флип и тройной аксель. В этой короткой программе Малинин сумел набрать технический минимум для выступления на чемпионате мира 2022 года, куда его отправляют в составе сборной США.

На третьем месте пока располагается представитель Эстонии Михаил Селевко, он набрал 79,86 баллов.