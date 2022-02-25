Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил своего сына Александра по прозвищу «Гном Гномыч» с победой на старте сезона.

В своем «Инстаграме» Плющенко выложил фотографию сына с золотой медалью и поздравил его с хорошим выступлением.

«Непростой сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня первый старт сезона.. Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально!», — отметил Плющенко, поблагодарив команду тренеров своей академии.

Напомним, Александру Плющенко сейчас 9 лет, он тренируется под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко».