Финский «Йокерит» получил четыре технических поражения в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против московского «Спартака«. «Красно-белые» официально прошли в полуфинал Западной конференции.

Информация об этом появилась на официальном сайте КХЛ.

«Согласно п. 20 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение«, — отмечено в заявлении. В КХЛ отметили, что отказ финского клуба от участия в розыгрыше Кубка Гагарина, официальное письмо с которым было получено 25 февраля, означает его неявку на серию плей-офф со «Спартаком». Из-за этого команде были присуждены четыре технических поражения.

В КХЛ также подчеркнули, что все остальные игры плей-офф пройдут согласно ранее утверждённому расписанию.