Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев узнал соперника по финалу турнира АТР в Дубае. Им стал чех Иржи Веселы.

В полуфинальном матче, проходившем на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», Иржи Веселы удалось обыграть теннисиста из Канады Дениса Шаповалова. Игра заняла три сета, счет по партиям 6:7, 7:6, 7:6 в пользу Веселы. Каждая партия завершилась тай-брейком, в решающем чешский теннисист победил со счетом 7:3.

В своем полуфинале Андрей Рублев сумел в трех сетах обыграть представителя Польши Хуберта Хуркача, вырвав победу на решающем тай-брейке в третьем сете.

Матч между Андреем Рублевым и Иржи Веселы состоится завтра, 26 февраля. Приблизительное начало матча назначено на 18:00 по московскому времени.