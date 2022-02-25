Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение разрешить российским спортсменам выступать в соревнованиях в статусе спортсменов РФ, при этом без флага и гимна.

Заявление появилось на официальном сайте FIS, в нем отмечено, что решение советом FIS было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

«Все российские спортсмены смогут продолжать участвовать в соревнованиях в статусе спортсменов РФ, хотя на всех официальных мероприятиях, включая церемонии, будут использоваться флаг и гимн FIS», — говорится в заявлении.

Напомним, в связи с санкциями WADA российские спортсмены не могли выступать со своими флагом и гимном на крупнейших международных турнирах — Олимпийских играх и чемпионатах мира.