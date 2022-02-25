Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс проиграли американской паре Кори Гауфф/Джессика Пегула в финале парного турнира WTA в Дохе, Катар.

Игра состоялась на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс», спортсменки сыграли два сета, а затем выявили победителя турнира на тай-брейке. Счёт в матче — 6:3, 5:7, 5:10 в пользу американок.

По ходу матча Мертенс и Кудерметова сделали три эйса на двоих, а также допустили одну двойную ошибку. Пегула и Гауфф один раз подали навылет за игру, также на их счету одна двойная ошибка.

По ходу турнира Кудерметова/Мертенс смогли обыграть такие пары, как Саня Мирза/Луция Градецкая, Александра Саснович/Марта Костюк, Элисон Ван Эйтванк/Кирстен Флипкенс.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 2 331 698 долларов.