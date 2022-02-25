Главные новости из мира спорта за 26 февраля — в традиционном дайджесте от NVsport:

Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 перенесен во Францию из-за ситуации вокруг России и Украины. Финал престижного турнира должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 28 февраля. Организация выбрала новым местом проведения матча французский «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Рублев обыграл Хуркача в трех сетах и вышел в финал турнира АТР в Дубае

Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача и сумел выйти в финал турнира АТР в Дубае. Игра прошла на центральном корте теннисного комплекса «Дубай Дьюти Фри» и продлилась три сета. Счёт по партиям — 3:6, 7:5, 7:6 в пользу Рублёва.

Макар Игнатов выиграл финал Кубка России по фигурному катанию

Российский фигурист Макар Игнатов выиграл турнир мужчин-одиночников в рамках финала Кубка России в Саранске. На втором месте расположился Алексей Ерохов, на третьем — Матвей Ветлугин. Изначально бронзу должен был получить Дмитрий Алиев, однако судьи обнаружили в итоговом протоколе ошибку, пересчитали баллы спортсмена и он сместился на четвертую строчку.

Фигуристка Яметова выиграла Финал Кубка России среди женщин

Российская фигуристка Вероника Яметова стала победительницей турнира женщин-одиночниц в рамках финала Кубка России по фигурному катанию сезона-2021/22 (категория «Мастера спорта»). Результат Яметовой — 210,47 балла. На втором месте расположилась Вероника Петеримова из Москвы — 185,85 балла, на третьем — Анастасия Морозова из Москвы — 181,96 балла.

Мухортова/Евгеньев выиграли Финал Кубка России в турнире спортивных пар

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали победителями финала Кубка России по фигурному катанию в турнире спортивных пар (категория «Мастера спорта»). На втором месте расположились Екатерина Гейниш/Илья Миронов, на третьем — Алина Соловьева/Елисей Иванов.

Петербуржцы Миронова/Устенко выиграли Финал Кубка России в танцах на льду

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали победителями соревнований в танцах на льду в рамках Финала Кубка России сезона-2021/22. Результат Мироновой/Устенко — 170,10 балла. На второй позиции расположились Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов (167,01 балла), на третьей — Влада Павленина/Александр Алексанян (158,55 балла).

Гран-при Формулы-1 в России отменен

Формула-1 официально отменила Гран-при России в 2022 году. Организаторы Формулы-1 заявили, что гонки должны объединять людей и нации. Они шокированы развитием событий в Украине и надеются на быстрое и мирное разрешение ситуации.

«Спартак» сразится с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы. Команду тренирует Тедеско

По итогам жеребьёвки стадии 1/8 финала плей-офф Лиги Европы «Спартак» встретится с «Лейпцигом». Команду возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Первый матч команды проведут 10 марта. Ответный встречи запланированы на 17 марта.