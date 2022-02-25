В финском Лахти сегодня, 26 февраля, состоятся спринтерские гонки свободным стилем в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Квалификационные забеги назначены на 13:15 у женщин и на 13:55 у мужчин. Четвертьфинальные забеги стартуют в 15:30 по московскому времени. В финальную часть по итогам отбора смогут выйти 30 лучших лыжников.

Женскую сборную России будут представлять в квалификации Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук и Татьяна Сорина.

Мужскую сборную России в забегах представят Александр Терентьев, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет 26-27 февраля.