В Саранске сегодня, 26 февраля, стартуют соревнования девушек в рамках финала Кубка России по фигурному катанию среди юниоров — Кубка Федерации. Спортсменки покажут короткие программы.

Начало выступлений девушек назначено на 15:35 по московскому времени.

В первой разминке выступят Инга Гургенидзе, Елизавета Куликова, Надежда Понтелеенко, Аделия Петросян, Мария Захарова и Наталья Лагутова.

Во второй разминке свои прокаты покажут Виктория Морозова, Алиса Двоеглазова, Алиса Горбачева, Софья Акатьева, Софья Титова и Вероника Жилина.

Отметим, месяц назад в Саранске состоялось первенство России среди юниоров, в женском одиночном катании победу во второй раз подряд одержала Софья Акатьева, на подиум также попали Софья Самоделкина и Софья Муравьева.