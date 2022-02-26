В Саранске сегодня, 26 февраля, стартуют соревнования мужчин-одиночников в рамках Финала Кубка России по фигурному катанию среди юниоров — турнира «Кубок Федерации». Спортсмены выступят с короткими программами.

Начало выступлений фигуристов назначено на 14:00 по московскому времени.

В первой разминке будут кататься Григорий Федоров, Иван Попов, Артем Ковалев, Егор Рухин, Андрей Анисимов и Николай Колесников.

Во вторую разминку заявлены Илья Яблоков, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский и Николай Угожаев.

Отметим, этот турнир станет одним из отборочных этапов на чемпионат мира среди юниоров 2022 года: на первенстве России среди юниоров в январе 2022 года все спортсмены не обошлись без ошибок и падений. Илья Яблоков выиграл турнир с тремя падениями в произвольной программе.