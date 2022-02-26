«Сент-Луис Блюз» завершил матч против «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра на арене «Энтерпрайз» закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
Победители проводят третью удачную встречу подряд, проигравшие терпят пятое поражение.
Среди игроков «Сент-Луис Блюз» по голу забили Джейк Уолман, Колтон Парэйко и Брэйден Шенн. Также Джордан Кайру сделал дубль. Российский нападающий Иван Барбашев провел на льду 17:04 и оформил ассистентский хет-трик. Владимир Тарасенко отыграл 15:36, Павел Бучневич был на площадке 16:45, Клим Костин – 6:57.
Среди проигравших шайбы забросили Дилан Козенс, Кайл Окпосо и Тейдж Томпсон.
«Сент-Луис Блюз» идет вторым в таблице Запада, «Баффало Сэйбрз» – предпоследним на Востоке.
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