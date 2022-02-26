«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» во встрече регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Победители уступали с разницей в три шайбы в первом периоде, а потом забили по столько же во втором и в третьем.

Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин провел на льду 18:36, нанес три броска и отдал две результативные передачи. Его напарник по команде Габриэль Ландеског оформил хет-трик, Нэйтан Маккиннон забил две шайбы, еще один гол добавил Андре Бураковски.

Среди проигравших отметились Кайл Коннор и Адам Лаури. Евгений Свечников забросил шайбу в ворота соперников в первом периоде.

Для «Джетс» поражение стало четвертым кряду.