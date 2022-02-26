«Каролина Харрикейнз» всухую обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Джордан Стаал, Теуво Терявяйнен, Нино Нидеррайтер и Винсент Трочек. Россиянин Андрей Свечников был на льду 16:22 и нанес пять бросков по воротам.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 16:14, сделал два удара и закончил встречу с коэффициентом полезности «-1». В первом периоде он получил повреждение после прилетевшей в лицо шайбы. Хоккеист пытался защитить ворота и лег перед броском соперника. Несмотря на травму, он смог продолжить матч.

«Коламбус Блю Джекетс» прервал серию из четырех побед, а «Каролина Харрикейнз» выиграла в четвертый раз.