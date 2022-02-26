На этапе Кубка мира в финском Лахти сегодня, 26 февраля, состоится лыжный спринт свободным стилем. Спортсмены впервые стартуют на международных соревнованиях после завершения Олимпиады-2022 в Пекине.

Начало квалификации у девушек запланировано на 13:15 по московскому времени, у мужчин – на 13:55 по мск. Финальная часть соревнований начинается в 15:30 по мск.

Бесплатная прямая трансляция гонки будет доступна здесь с 12:50 по мск.

В составе женской сборной России в квалификации выступят Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук и Татьяна Сорина.

Среди мужчин на трассе появятся Александр Терентьев, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин.