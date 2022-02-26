Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 100-ю строчку в рейтинге WTA, добралась до полуфинала турнира в Гвадалахаре (Мексика). В матче 1/4 соревнований она обыграла колумбийку Марию Камиллу Осорио Серрано со счетом 6:4, 6:1.

Матч россиянки с 45-й ракеткой мира продолжался 1 час и 14 минут. Калинская один раз подала навылет, три раза допустила двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Ее соперница из Колумбии сделала один эйс, пять раз ошиблась, взяла 1 из 2 брейков.

В полуфинале Калинская сыграет с американкой Слоан Стивенс. Представительница США в своем предыдущем матче обыграла австралийку Дарью Сэвилл.

Встреча 1/2 финала состоится завтра, 27 февраля, в 04:00 по московскому времени.