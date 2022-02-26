Будущая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика).

Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу пятого номера рейтинга ATP. Россиянин сделал десять эйсов и семь двойных ошибок. Испанец отметился двумя подачами навылет и одной ошибкой. Надаль также реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

В финале Открытого чемпионата Мексики Надаль встретится с британским теннисистом Кэмероном Норри.

Ранее представитель России уже проигрывал испанцу в решающем матче Austaralian Open-2022.

Напомним, Медведев официально станет первой ракеткой мира в понедельник, 28 февраля. Он передвинет с верхней строчки рейтинга серба Новака Джоковича.