Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал опровержение по информации с разрывом контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

Накануне, 25 февраля, в СМИ появлялось мнение о прекращении сотрудничества с игроком.

«Ярослав Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом»? Нет, это не так», — приводит слова руководителя Sport24.

Текущее соглашение футболиста с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года.

В последнем матче сине-бело-голубых в 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0) Ракицкий не появился на поле.

Украинский защитник присоединился к «Зениту», перейдя из донецкого «Шахтера» в начале 2019 года. В составе сине-бело-голубых футболист сыграл в 108 матчах, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.