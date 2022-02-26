Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), высказался против военных действий. Своим мнением он поделился в социальной сети.

Игрок опубликовал на странице в Instagram пост с черным фоном, на котором написано No war («Нет войне»). Слова были выделены красным цветом. В комментариях он добавил фразу Stop It!!! («Остановите это»).

В 2013 году Задоров был выбран в 1-м раунде драфта под общим 16-м номером клубом «Баффало Сейбрз».

К «Калгари Флэймз» защитник присоединился только в 2021 году, ранее он выступал за «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сейбрз» и другие клубы в Северной Америке.