Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал проигрыш испанцу Рафаэлю Надалю в 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Вторая ракетка мира уступила со счетом 3:6, 3:6.

Поражение стало первым для россиянина в статусе первого номера рейтинга ATР. Он официально получит этот статус в понедельник, 28 февраля.

«Не думаю, что сегодня я играл хорошо, в целом мой уровень был недостаточно хорош, чтобы конкурировать с таким игроком, как Надаль. Слишком много ошибок, результат говорит о том же. Чувствую, что сегодня мне не хватило энергии, к сожалению», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Представитель России во второй раз проиграл Надалю в этом году. Ранее он уступил в финале Australian Open-2022.