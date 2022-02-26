Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала отстранение российских участников от музыкального конкурса «Евровидения». По ее словам, лучшим в текущей геополитической ситуации было бы самостоятельно отказаться в этом году.

Российские представители выбыли из списка участников накануне, 25 февраля. О высказывании продюсера и журналиста сообщает mockva.ru со ссылкой на РБК.

«Это, конечно, полный «фэйл» для российского вещателя», – отметила Чурикова.

По ее словам, еще сутки назад Европейский вещательный союз выступил с заявлением, пригласив Россию к участию в конкурсе. После этого несколько стран допустили пропуск конкурса в случае участия россиян.

Она добавила, что у коллег с канала «Россия» был день на принятие решения, но они упустили момент.

Напомним, финальная часть «Евровидения» 2022 состоится с 10 по 14 мая в итальянском Турине.