Сегодня, 26 февраля, на Финале Кубка России по фигурному катанию выступят юноши с программами кандидатов в мастера спорта. Они представят короткие прокаты на турнире в Саранске.

Начало соревнований фигуристов запланировано на 14:00 по московскому времени.

Прямая трансляция коротких программ будет доступна здесь.

В первой разминке будут кататься Григорий Федоров, Иван Попов, Артем Ковалев, Егор Рухин, Андрей Анисимов и Николай Колесников.

Во второй пятерке заявлены Илья Яблоков, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский и Николай Угожаев.

Отметим, этот турнир станет одним из отборочных этапов на чемпионат мира среди юниоров 2022 года. Пока ISU допустил перенос этих соревнований на май.