Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался против продолжения войны. Футболист опубликовал свое сообщение в социальной сети.

Форвард поделился своим мнением в в Instagram, где у него более 406 млн подписчиков. Напомним, он стал первым человеком, набравшим 400+ млн на своем аккаунте.

«Мы должны создать лучший мир для наших детей. Молюсь за мир во всем мире», — написал Роналду в Stories.

Ранее игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщал, что не уверен в продолжении выступлений за «красных дьяволов» в случае продления контракта с нынешним тренером Ральфом Рангником. Португалец недоволен сотрудничеством со специалистом.