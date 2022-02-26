Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с допинг-кейсом фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, представители страны делают все возможное, чтобы сохранить статус победителей соревнований для спортсменов в командном турнире Олимпиады.

Ранее допинг-проба Валиевой дала положительный результат на запрещенное WADA вещество триметазидин.

«Сейчас расследованием занимается РУСАДА, так как случай был на территории России, в даты проведения чемпионата России. Организация должна очень внимательно провести расследование. В конце года, надеюсь, закончится период санкций и она будет восстановлено», – заявил Матыцин в эфире Матч ТВ.

Руководитель отметил, что никто пока не оспаривает легитимность медали.

Церемония награждения по итогам командного турнира не проводилась.