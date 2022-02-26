Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что счастлив победе над Даниилом Медведевым в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Ранее он обыграл соперника в финале Australian Open в январе.

«Я играл против номера один в мире на его любимом покрытии. Эта победа подтверждает, что после Австралии дела идут очень позитивно, это много значит для меня», – заявил Надаль на пресс-конференции турнира в Акапулько.

Испанский теннисист добавил, что его до сих пор беспокоит травма ноги. Пока он не знает, как будет лечиться, но уже рад играть без серьезных ограничений после полутора лет.

В финале соревнований в Мексике Надаль сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.