Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выиграл главный поединок турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Он одержал победу над действующим чемпионом Африки, нигерийцем Оланреваджу Дуродолу.

Бой продолжался четыре раунда и завершился триумфом Исмаилова единогласным решением судей.

Исмаилов представляет среднюю и полутяжёлую весовую категорию. Он также является чемпионом мира по боевому самбо и мастером спорта России международного класса. В его активе также звание Мастера спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.

Его соперник из Нигерии успел принять участие в Олимпийских играх в Пекине-2008 во времена любительской карьеры. На тех соревнованиях он выбыл в первом же раунде.