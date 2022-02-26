Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша заявил, что национальная команда хочет отказаться от матча против сборной России в стыках чемпионата мира-2022.

Мнение руководителя местной федерации появилось на его странице в Твиттере.

«Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», — написал Кулеша.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче Россия должна сыграть с Польшей, Швеция – с Чехией. Игра российской команды была запланирована на 24 марта в Москве.