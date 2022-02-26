Российский лыжник Сергей Устюгов провел тренировку с винтовкой на биатлонном стрельбище. По его словам, он давно не пробовал этот вид спорта.

Атлет поделился своими попытками у мишеней в социальной сети. Он опубликовал видео, где расположился в изготовке на коврике.

«Приехал домой, полгода не был в России. Ребята тренируются, сейчас будут пробовать, вспоминать азы. Биатлон, жди», — сказал Устюгов в Stories в Instagram.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Пекине Сергей Устюгов завоевал свою первую медаль Игр. Он был финишером в мужской эстафете и взял золото вместе с командой. Ранее он выигрывал «Тур де Ски» и дважды чемпионат мира.