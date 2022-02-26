Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что хотел бы встретиться на ринге со своим соотечественником, экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Накануне, 25 февраля, спортсмен выиграл турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Он одержал победу над нигерийцем Оланреваджу Дуродолу единогласным решением судей.

«С кем бы я провел схватку по грэпплингу или вольной борьбе? С Кайлом Снайдером. Надеюсь, никто не скажет, что это невозможно. С кем бы я подрался в метавселенной? Зарубился бы с Хабибом», – цитирует Metaratings.ru.

Ранее Исмаилов выступал в октябре на турнире AMC Fight Nights 105 и проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. Всего на счету Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.