Пользователи социальной сети Twitter сообщили о сбоях в работе сервиса. Уточняется, что максимальное количество запросов было отправлено за последний час, с 12:00 по московскому времени.

Об информирует сайт Downdetector. Большинство ошибок с работой связано с проблемой входа и загрузкой сайта. Известно, что проблем связаны не только с действиями веб-страниц, но и с мобильным приложением.

Судя по карте, размещенной на сайте-источнике пик жалоб наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, еще одна «красная» зона находится в Краснодарском крае.

Ранее, 24 февраля, на сбои жаловались пользователи Telegram.