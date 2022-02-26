Российские лыжники стартуют в квалификации конькового спринта на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Первые спортсмены разыграют места в плей-офф дистанции в 13:15 по московскому времени.

В начале на трассу выйдут женщины, затем, в 13:55 по мск начнут бежать мужчины. Финальная часть соревнований запланирована на 15:30 по мск.

Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

Женскую сборную России представят Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук и Татьяна Сорина.

Среди мужчин выступят Александр Терентьев, Александр Большунов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Сергей Ардашев, Иван Якимушкин.

Соревнования станут первыми для лыжников после завершения Олимпиады-2022 в Китае.