В финском Лахти на Кубке мира по лыжным гонкам завершилась женская квалификация конькового спринта. В четвертьфинал пробились только две россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Всего в отборочных забегах принимали участие семь представительниц отечественной сборной. Христина Мацокина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Ольга Кучерук остались вне плей-офф.

Победительницей квалификации стала шведка Йонна Сундлинг, второй была американка Джессика Диггинс. Непряева финишировала третьей по времени с отставанием в 7,59 секунды. Сорина оказалась 18-й с проигрышем в 13,98 секунды.

Отметим, что Непряева выступит в первом четвертьфинале вместе с лидером квалификации. Сорина выбрала второй забег, с ней будет стартовать шведка Майя Далквист.

Финальная часть соревнований начинается в 15:30 по мск.