Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира через две недели. 14 марта он вернется на высшую строчку рейтинга и сместит с этой позиции россиянина Даниила Медведева.

По информации журналиста Николауса Финка в Твиттере, изменения пройдут из-за сгорания прошлогодних очков. В начале марта у Медведева пропадут 250 баллов за турнир в Марселе в 2021 году. Так, он впервые будет возглавлять список лучших игроков только в течение двух недель.

Отмечается, что Медведев сможет вернуть свое место при двух условиях. Ему нужно дойти до четвертьфинала соревнований в Индиан-Уэллсе, а Джокович должен пропустить этот старт.

Напомним, после поражение Джоковича от чеха Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае принесло Медведеву титул первой ракеткой мира. О нем официально объявят в понедельник, 28 февраля.