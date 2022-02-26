Фигуристы начали представление коротких программ на Финале Кубка России в Саранске. В 14:00 по московскому времени на лед вышли юноши с прокатами по разряду кандидатов в мастера спорта.

Прямая трансляция коротких программ будет доступна по ссылке здесь.

В первой разминке выйдут Григорий Федоров, Иван Попов, Артем Ковалев, Егор Рухин, Андрей Анисимов и Николай Колесников.

Во второй пятерке заявлены Илья Яблоков, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский и Николай Угожаев.

Напомним, среди мастеров спорта победу на этих соревнованиях одержал представитель Санкт-Петербурга Макар Игнатов. В тройку также вошли Алексей Ерохов и Матвей Ветлугин.