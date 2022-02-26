На этапе Кубка мира по лыжным гонках в Лахти (Финляндия) закончилась квалификация мужского спринта свободным стилем. Победителем пролога стал француз Лука Шанава, он выиграл у ближайшего преследователя из Норвегии Йоханнеса Клэбо всего лишь 0,61 секунды.

В прологе стартовали Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Илья Семиков, Сергей Ардашев и Иван Якимушкин. В топ-30 смогли войти только четыре российских спортсмена.

В четвертьфинале Большунов (18-й) будет стартовать в четвертом забеге, Ретивых (20-й) поборется в третьем, Терентьев (24-й) выйдет на трассу во втором, Ардашев (26-й) – в первом.

Финальная часть соревнований начинается в 15:30 по московскому времени.