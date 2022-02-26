Олимпийская чемпионка-2022 в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что отказалась от старта в финальном раунде конькового спринта на чемпионате мира среди молодежи в Лигне (Норвегия).

Ранее спортсменка завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом.

«Сегодня не мой день. С финала спринта U23 пришлось сняться после квалификации. Видимо, акклиматизация после Пекина. Надеюсь завтра в смешанной эстафете всё-таки пробежать», — написала Степанова на своей странице в Instagram.

Напомним, лыжница покинула Китай до завершения всех соревнований. После прилета из Пекина она провела один день в Москве и отправилась к молодежной команде в Норвегию.