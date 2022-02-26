Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022, российский лыжник Александр Терентьев не успел добраться до дома после Игр и сразу отправился на этап Кубка мира в Финляндию.

В спринтерской гонке в Лахти он смог квалифицироваться в четвертьфинал. Решающие забеги стартуют в 15:30 по московскому времени.

«Если домой ехать, там очень мало рейсов. Один побыл — тоже ничего. Ну это обычная наша жизнь, спортсменов. Мы так каждый год соревнуемся. Скрашивает ли настроение олимпийская медаль на тумбочке? А я её убрал далеко, чтобы не видеть», — сказал Терентьев в эфире Матч ТВ.

На Олимпийских играх в Пекине спортсмен дважды был третьим. Он взял медали в личном спринте, а также в командной гонке вместе с Александром Большуновым.