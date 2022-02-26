Сегодня, 26 февраля, расписание вылетов из петербургского аэропорта Пулково было изменено более чем в 20-ти случаях. Рейсы как переносятся на позднее время, так и вовсе отменяются.

По информации онлайн-табло, среди несостоявшихся рейсов – в основном те, которые планировали направляться на юг страны. Так, пассажиры не смогли улететь в Воронеж, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Элисту и Симферополь. Кроме того, приостановка полетов затронула европейские направления: Кишинёв, Прагу и Варшаву.

Среди задержанных рейсов были самолеты до Хургады (Египет), Варадеро (Куба), Нижнекамск и Душанбе.

Напомним, южные аэропорты временно закрылись в связи с распоряжением Росавиации из-за ситуации с Украиной. Также российские самолеты получили ограничения для пролетов над некоторыми европейскими странами.